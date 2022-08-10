На Донбасі підрозділи російської окупаційної армії намагаються прорвати оборону Збройних сил України на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляють "Українські новини".

На Бахмутському напрямку сили окупантів пішли на штурм у районі населеного пункту Спірне. Потрапивши під вогонь українських військових, росіяни хаотично відступили.

Російські війська намагалися провести позицій Збройних сил України в районі населених пунктів Івано-Дар'ївка, Веселе, Яковлівка та Соледар.

Повідомляється, що розвідувальні групи росіян після вогневої поразки з боку ЗСУ змушені були відступити.

Аналогічна доля спіткала розвідувальні групи окупантів поблизу Підгірного і Бахмута.

На Авдіївському напрямі підрозділи окупаційної армії РФ намагалися покращити тактичне становище поблизу Красногорівки, Авдіївки та Пісок.

У Генеральному штабі наголосили, що українські військові зірвали плани окупантів, успіху вони не мали.

Повідомляється, що протягом дня російські війська з танків, мінометів та артилерії обстрілювали райони підконтрольних Україні населених пунктів, що розташовані поблизу лінії розмежування.

Також російська авіація завдала ударів на Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.