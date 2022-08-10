також у роздiлiНадзвичайні події
На Київщині знесуть понад п'ять тисяч пошкоджених окупантами об'єктів 9
У Маріуполі почався рух військової техніки 10
У ВСУ розповіли, які літаки були на аеродромі "Саки" 25
Росія планує відключити ЗАЕС від української енергосистеми 42
Окупанти в паніці вивозять свої родини з Херсону 22
Міноборони рекомендує військовим в Криму не палити в невстановлених місцях 37
Братчук: Росіяни намагаються знищити українські зерносховища та вродай 33
У Харкові прилетіло по інфраструктурному об'єкту 23
ЗСУ відпрацювали по Антонівському та Каховському мостах 19
HIMARS вдарили по окупантам в Мелітополі: знищено більше сотні 28
Завдано удару по війських об'єктах на Вінничині 20
Російська армія знову обстріляла Запорізьку атомну електростанцію 67
Окупанти знов провалили наступ в напрямку Мар'їнки та Авдіївки 43
Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області 40
В ЗСУ не підтверджують підбиття РСЗВ HIMARS 37
Британська розвідка: Удар по російському ешелону серйозно пошкодив сполучення з Кримом 48
ЗСУ змогли відкинути окупантів на трьох напрямках 51
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв зі Смерчів 36

На Донбасі підрозділи російської окупаційної армії намагаються прорвати оборону Збройних сил України на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляють "Українські новини".

На Бахмутському напрямку сили окупантів пішли на штурм у районі населеного пункту Спірне. Потрапивши під вогонь українських військових, росіяни хаотично відступили.

Російські війська намагалися провести позицій Збройних сил України в районі населених пунктів Івано-Дар'ївка, Веселе, Яковлівка та Соледар.

Повідомляється, що розвідувальні групи росіян після вогневої поразки з боку ЗСУ змушені були відступити.

Аналогічна доля спіткала розвідувальні групи окупантів поблизу Підгірного і Бахмута.

На Авдіївському напрямі підрозділи окупаційної армії РФ намагалися покращити тактичне становище поблизу Красногорівки, Авдіївки та Пісок.

У Генеральному штабі наголосили, що українські військові зірвали плани окупантів, успіху вони не мали.

Повідомляється, що протягом дня російські війська з танків, мінометів та артилерії обстрілювали райони підконтрольних Україні населених пунктів, що розташовані поблизу лінії розмежування.

Також російська авіація завдала ударів на Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

33