На Донбасі підрозділи російської окупаційної армії намагаються прорвати оборону Збройних сил України на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляють "Українські новини".
На Бахмутському напрямку сили окупантів пішли на штурм у районі населеного пункту Спірне. Потрапивши під вогонь українських військових, росіяни хаотично відступили.
Російські війська намагалися провести позицій Збройних сил України в районі населених пунктів Івано-Дар'ївка, Веселе, Яковлівка та Соледар.
Повідомляється, що розвідувальні групи росіян після вогневої поразки з боку ЗСУ змушені були відступити.
Аналогічна доля спіткала розвідувальні групи окупантів поблизу Підгірного і Бахмута.
На Авдіївському напрямі підрозділи окупаційної армії РФ намагалися покращити тактичне становище поблизу Красногорівки, Авдіївки та Пісок.
У Генеральному штабі наголосили, що українські військові зірвали плани окупантів, успіху вони не мали.
Повідомляється, що протягом дня російські війська з танків, мінометів та артилерії обстрілювали райони підконтрольних Україні населених пунктів, що розташовані поблизу лінії розмежування.
Також російська авіація завдала ударів на Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
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