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Міністерство оборони України, коментуючи пожежу на території військового аеродрому в Новофедорівці (Сакський район, АР Крим), заявило, що не може встановити причину займання, однак нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
"Щодо пожежі на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому Росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", - йдеться у повідомленні, інформує "Інтерфакс-Україна".
У Міноборони наголосили, що факт пожежі може використовуватися РФ в інформаційній війні.
"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг із бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним силам України!" - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, у вівторок відбулася серія вибухів на військовому аеродромі у Сакському районі на території тимчасово окупованого Криму.
ForUm

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