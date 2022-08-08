Російські військові намагаються ракетними ударами знищити українські зерносховища та врожай на полях.

Про це під час брифінгу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він нагадав, що сьогодні вранці українська ППО збила ворожу ракету типу "Калібр", яку було запущено з підводного човна, що перебуває в акваторії Чорного моря.

"Це все відбувається на тлі того, що сьогодні запрацював третій великий порт Одещини – порт "Південний". Саме з нього пішло чергове судно з українською агропромисловою продукцією. Тобто ми бачимо, як ворог – Російська Федерація – виконує свої угоди, які уклала с Туреччиною та з ООН", - сказав Братчук.

На його думку, здійснюючи ракетні удари, ворог має на меті, перш за все, зруйнувати об’єкти цивільної інфраструктури, вбивство мирних людей, пише "УНІАН".

"Також ми розуміємо, що Чорне море – це лінія фронту. Ці ракети часто над нами пролітають, і вони йдуть в бік інших регіонів нашої держави. Тут справа в тому, що ворог намагається бити по зерносховищах. Ворог намагається влучати в поля з зерном, тому що розуміє – це наш ресурс. Той ресурс, який допоможе Україні фінансувати власні збройні сили...", - додав Братчук.

За його словами, окупанти намагаються впливати психологічно на мирне населення. Ракетні удари вони здійснюють як з літаків, так і з території окупованого Криму, з кораблів ЧФ.