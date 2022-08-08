також у роздiлiНадзвичайні події
У Харкові прилетіло по інфраструктурному об'єкту 17
ЗСУ відпрацювали по Антонівському та Каховському мостах 13
HIMARS вдарили по окупантам в Мелітополі: знищено більше сотні 16
Завдано удару по війських об'єктах на Вінничині 15
Російська армія знову обстріляла Запорізьку атомну електростанцію 65
Окупанти знов провалили наступ в напрямку Мар'їнки та Авдіївки 39
Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області 37
В ЗСУ не підтверджують підбиття РСЗВ HIMARS 32
Британська розвідка: Удар по російському ешелону серйозно пошкодив сполучення з Кримом 43
ЗСУ змогли відкинути окупантів на трьох напрямках 47
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв зі Смерчів 35
На Херсонщині звільнили 46 сіл. Населення закликають евакуюватися 36
Експерт оцінив вірогідність застосування Росією хімічної зброї 19
Окупанти переміщують підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок 21
У судноплавному каналі Дунай — Чорне море через вибух обмежено рух 30
Мешканців Запорізької області закликають евакуюватися 35
Одеську область атакували ракетами з Криму 23
За добу ЗСУ знищили 270 російських військових 22

Російські військові намагаються ракетними ударами знищити українські зерносховища та врожай на полях.

Про це під час брифінгу повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він нагадав, що сьогодні вранці українська ППО збила ворожу ракету типу "Калібр", яку було запущено з підводного човна, що перебуває в акваторії Чорного моря.

"Це все відбувається на тлі того, що сьогодні запрацював третій великий порт Одещини – порт "Південний". Саме з нього пішло чергове судно з українською агропромисловою продукцією. Тобто ми бачимо, як ворог – Російська Федерація – виконує свої угоди, які уклала с Туреччиною та з ООН", - сказав Братчук.

На його думку, здійснюючи ракетні удари, ворог має на меті, перш за все, зруйнувати об’єкти цивільної інфраструктури, вбивство мирних людей, пише "УНІАН".

"Також ми розуміємо, що Чорне море – це лінія фронту. Ці ракети часто над нами пролітають, і вони йдуть в бік інших регіонів нашої держави. Тут справа в тому, що ворог намагається бити по зерносховищах. Ворог намагається влучати в поля з зерном, тому що розуміє – це наш ресурс. Той ресурс, який допоможе Україні фінансувати власні збройні сили...", - додав Братчук.

За його словами, окупанти намагаються впливати психологічно на мирне населення. Ракетні удари вони здійснюють як з літаків, так і з території окупованого Криму, з кораблів ЧФ.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

11