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Вночі українські військові "відпрацювали вогневий контроль", є результати та влучення зокрема по Антонівському та Каховському мостах.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб, на цьому напрямку. Він має свої результати, він має влучення - достатньо поважні - як по Антонівському, так і по Каховському мостах", - зазначила вона, пише "УНІАН". 

За словами Гуменюк, також на півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами.

"І ми уточнюємо, які саме з результатів наші, оскільки ми розуміємо, що рух спротиву на окупованих територіях достатньо потужний.
ForUm

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