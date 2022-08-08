Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в етері телемарафону.

Посадовець каже, що протягом тижня правоохоронці аналізують від 10 до 15 тисяч людей, яких підозрюють у диверсійній діяльності. Під час цих перевірок виявляють десятки людей, яких переважно передають Службі безпеки для подальшого з'ясування обставин, повідомляє "Громадське".

За словами Єніна, коригувальники та поплічники диверсантів співпрацюють із росіянами за 5-10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають інформацію про розташування військових об'єктів, блокпостів та інформують про місця прильоту ракет.