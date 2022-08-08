також у роздiлiСуспiльство
Миколаїв закривають на комендантську годину до понеділка 38
У Мінкульті порекомендували перейменувати всі вулиці Гагаріна, Лермонтова, Горького та Пушкіна 36
В Ужгороді планують відкрити аеропорт 34
Британська розвідка: Контрнаступ на Херсонщині набирає обертів 39
Україна вперше відзначає День української державності 69
В Україні вже 12 тисяч терміналів Starlink 40
Окупанти хочуть відновити аеродром в Мелітополі 22
USDT обменник - Как выбрать в 2022 652
Окупаційна влада з 1 липня не буде видавати гуманітарку всім городянам 156
Генштаб сообщил, где в Донецком регионе закрепляется оккупант 162
Виник новий скандал із мільйоними виплатами членам правління НЕК “Укренерго”, - політексперт 138
Верховная Рада запретила взыскивать с украинцев долги за коммуналку 202
Стали відомі нові факти роботи PariMatch в Росії та Білорусі 164
Росія намагається пришвидчити наступ на сході 140
Качественные тормозные колодки ЗАЗ Sens (Сенс) — гарантия безопасности передвижения 126
СМИ: PariMatch заявила о выходе с российского рынка, но продолжает там работать 136
10 працівникам митниці повідомили про підозру за сприяння компаніям, наближеним до Медведчука 82
Вчительку із Волновахи судитимуть за пропаганду війни проти України 103
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні вже спіймали орієнтовно 100 диверсійно-розвідувальних груп та 1,6 тисячі ймовірних диверсантів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в етері телемарафону.

Посадовець каже, що протягом тижня правоохоронці аналізують від 10 до 15 тисяч людей, яких підозрюють у диверсійній діяльності. Під час цих перевірок виявляють десятки людей, яких переважно передають Службі безпеки для подальшого з'ясування обставин, повідомляє "Громадське".

За словами Єніна, коригувальники та поплічники диверсантів співпрацюють із росіянами за 5-10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають інформацію про розташування військових об'єктів, блокпостів та інформують про місця прильоту ракет.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

13