Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність реакції міжнародної спільноти після російських ударів по Запорізькій АЕС.

"Говорив сьогодні з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про загрозу, яку Росія створила ударами по Запорізькій атомній станції. Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію", - сказав він у відеозверненні у неділю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".

"Не дай Боже, трапиться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій в Європі", - наголосив він.