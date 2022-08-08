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Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність реакції міжнародної спільноти після російських ударів по Запорізькій АЕС.

"Говорив сьогодні з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про загрозу, яку Росія створила ударами по Запорізькій атомній станції. Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію", - сказав він у відеозверненні у неділю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".

"Не дай Боже, трапиться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій в Європі", - наголосив він.
ForUm

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