також у роздiлiСуспiльство
У Мінкульті порекомендували перейменувати всі вулиці Гагаріна, Лермонтова, Горького та Пушкіна 28
В Ужгороді планують відкрити аеропорт 26
Британська розвідка: Контрнаступ на Херсонщині набирає обертів 36
Україна вперше відзначає День української державності 60
В Україні вже 12 тисяч терміналів Starlink 39
Окупанти хочуть відновити аеродром в Мелітополі 20
USDT обменник - Как выбрать в 2022 565
Окупаційна влада з 1 липня не буде видавати гуманітарку всім городянам 156
Генштаб сообщил, где в Донецком регионе закрепляется оккупант 161
Виник новий скандал із мільйоними виплатами членам правління НЕК “Укренерго”, - політексперт 138
Верховная Рада запретила взыскивать с украинцев долги за коммуналку 201
Стали відомі нові факти роботи PariMatch в Росії та Білорусі 163
Росія намагається пришвидчити наступ на сході 139
Качественные тормозные колодки ЗАЗ Sens (Сенс) — гарантия безопасности передвижения 125
СМИ: PariMatch заявила о выходе с российского рынка, но продолжает там работать 135
10 працівникам митниці повідомили про підозру за сприяння компаніям, наближеним до Медведчука 82
Вчительку із Волновахи судитимуть за пропаганду війни проти України 103
Німеччина дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard 59

На території Миколаєва з 23:00 п'ятниці, 5 серпня, до 5:00 понеділка, 8 серпня, впроваджують комендантську годину з відповідними обмеженнями, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Дивіться, підписав розпорядження про комендантську годину від сьогодні з 23:00 до понеділка до 5 ранку", - сказав Кім та закликав усіх поставитися з розумінням до відповідних заходів, запланувати вихідні та закупити необхідні товари на два дні.

Він попросив жителів запланувати об'їзд міста. Три міжнародні автобуси, як наголосив Кім, із міста виїдуть.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що місто буде закрите на в'їзд і виїзд, але "якщо у вас заздалегідь були куплені квитки на поїзд з Одеси або з іншого міста, ви зможете виїхати", для чого потрібно буде показати квиток і документи на блокпості.

Під час комендантської години всі підприємства критичної інфраструктури міста та лікарні працюватимуть; керівники цих закладів організують підвезення працівників.

"Прошу всіх зробити запаси продуктів і води в ці дні! Не виходьте на вулицю без потреби. Якщо все ж вам куди-небудь потрібно, наприклад, відвідати хворого родича, обов'язково беріть із собою паспорт ... Зберігайте, будь ласка, спокій. Всі важливі новини буду повідомляти вам на своїх сторінках в соцмережах", - повідомив мер. 

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

5