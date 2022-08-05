На території Миколаєва з 23:00 п'ятниці, 5 серпня, до 5:00 понеділка, 8 серпня, впроваджують комендантську годину з відповідними обмеженнями, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Дивіться, підписав розпорядження про комендантську годину від сьогодні з 23:00 до понеділка до 5 ранку", - сказав Кім та закликав усіх поставитися з розумінням до відповідних заходів, запланувати вихідні та закупити необхідні товари на два дні.

Він попросив жителів запланувати об'їзд міста. Три міжнародні автобуси, як наголосив Кім, із міста виїдуть.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що місто буде закрите на в'їзд і виїзд, але "якщо у вас заздалегідь були куплені квитки на поїзд з Одеси або з іншого міста, ви зможете виїхати", для чого потрібно буде показати квиток і документи на блокпості.

Під час комендантської години всі підприємства критичної інфраструктури міста та лікарні працюватимуть; керівники цих закладів організують підвезення працівників.

"Прошу всіх зробити запаси продуктів і води в ці дні! Не виходьте на вулицю без потреби. Якщо все ж вам куди-небудь потрібно, наприклад, відвідати хворого родича, обов'язково беріть із собою паспорт ... Зберігайте, будь ласка, спокій. Всі важливі новини буду повідомляти вам на своїх сторінках в соцмережах", - повідомив мер.