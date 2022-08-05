Російські окупанти вели наступ, намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне становище в районах м. Бахмут, смт Зайцеве та с. Вершина Бахмутського району, однак успіху не мали і відійшли, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Також безуспішними були спроби окупантів наступати у напрямку с. Лозове Баштанського району Миколаївської області, а також просунутися у напрямку міст Красногорівка та Авдіївка, сел. Піски Покровського району Донецької області. "Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм у напрямку Мар'їнки (місто в Покровському районі – ІФ) і змусили ворога втекти", - йдеться у зведенні.

Водночас супротивник зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки, намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар та Бахмут та відтіснити українські війська від західної околиці Донецька, пише "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю окупанти задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Харкова та інших населених пунктів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках, з артилерії з території РФ обстріляли цивільну інфраструктуру у районах прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

Ворог вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, завдав авіаційних ударів біля с.Вершина Донецької області, сіл Лозове, Велике Артакове та Андріївка Миколаївської області.

"На Сіверському напрямку противник утримує у прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Проводить інженерне обладнання позицій та встановлення систем відеоспостереження", - йдеться у зведенні.

При цьому, за даними Генштабу, окупанти зазнають гострого дефіциту навченого і хоч якось мотивованого поповнення для підрозділів, які зазнають втрат у результаті ведення війни в Україні.

"В Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України", - повідомили у Генштабі ЗСУ.