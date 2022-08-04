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Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що російська армія на київському напрямку вдруге не пройде, оскільки Збройні сили набагато краще готові до можливого наступу.

За словами Наєва, ЗСУ  проаналізували попередні дії противника на київському напрямку та, вивчивши цей досвід, "передбачили й наші адекватні дії".

"Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил, - каже він. - Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків.

Своєю чергою населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує Збройні сили та інші військові формування і правоохоронні органи. Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною".

 
ForUm

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