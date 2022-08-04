Російська окупаційна армія в ніч на четвер завдала низку ракетних ударів по Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Внаслідок удару одну людину поранено, зазнали руйнувань житлові будинки та зерносховище.

За його словами, одна ракета влучила біля автомобільної траси в районі села Вільноандріївка. Постраждалих немає.

Ракетного обстрілу також зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру – зафіксовано два прильоти. Є один постраждалий, який дістав поранення від осколків скла. Наразі перебуває в задовільному стані.

Крім того, близько четвертої години ранку війська РФ завдали удару по складах агрофірми в Тернуватській громаді. Постраждалих немає.

"О 02:10 було обстріляно село Новоіванівка Комишуваської громади. Постраждалих немає. Руйнувань зазнали житлові будинки. Зруйновано зерносховище", - йдеться в повідомленні Старуха.