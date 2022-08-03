В ОК "Південь" спростували заяви Росії про підбиття українських РСЗВ HIMARS і заявили, що Україна не втратила жодної такої реактивної системи. Про це сказав командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук в інтерв'ю Tablet magazine.

"Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися їх використовувати. Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використовуємо ці системи. Тому, що кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст чи склад боєприпасів", — заявив Ковальчук, пишуть "Українські новини".

Він додав, що союзники Україні вже побачили "величезну економічну ефективність" у тому, як ЗСУ використовують дані установки, адже кожна випущена ракета знищує в рази більше своєї вартості в російській техніці або боєприпасах.