В боях на Донбасі, особливо в районі Пісків та Авдіївки, відбувається пекло, повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Віе пояснив, що це відбувається через перевагу російської армії в артилерії та живій силі.

За словами президента, щодня дипломати й усі інші представники держави роблять все, щоб отримати для України ту зброю, яка допоможе зупинити російську орду, та щоб переконати всіх, хто ще сумнівається щодо необхідності постачання озброєння до України.

"Ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі – Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами... І кожен українець повинен бути завжди вдячним нашим воїнам, які захищають українські позиції там попри відчутну вогневу перевагу терористів", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українські оборонці роблять все для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки дуже ефективним системам HIMARS, які стали синонімом справедливості для українців.