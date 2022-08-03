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За даними британської розвідки, завданий Україною удар по російському військовому ешелону, що прямував з Криму, серйозно пошкодив залізничне сполучення.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді розвідки про війну в Україні за 3 серпня.

"Внаслідок завданого Україною удару по російському ешелону з боєприпасами на Херсонщині дуже малоймовірно, що залізниця з Херсона до Криму залишається у робочому стані. Скоріш за все, росіяни відремонтують залізницю через кілька днів, але вона і далі залишиться вразливою точкою для російських сил і їхніх ланцюжків постачання з Криму до Херсона", – зазначають у ньому. 

Щодо Херсона пишуть, що Росія влаштувала поромну переправу для цивільного використання після того, як Антонівський міст отримав серйозні ушкодження, але її майже точно будуть використовувати і російські військові для перекидання сил та постачання. 

За оцінкою британської розвідки, ближчим часом ще більше цивільних громадян в окупованому Херсоні й околицях спробують виїхати через загрозу бойових дій та ще більше ускладнення продовольчого становища. У зв’язку з цим можливе підвищене навантаження на транспортні вузли та додаткові заходи з боку окупаційної влади для контролю руху.

 
ForUm

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