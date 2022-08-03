Бійці Збройних сил України відкинули окупантів на Харківському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також знешкодили диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) на Слов'янському.

Як повідомляє Генеральний штаб, на Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб’яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове. Здійснив висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримав відсіч та відійшов.

На Бахмутському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема, пише "Інтерфакс-Україна".

Але на напрямках Відродження-Кодема та Доломітне-Семигір'я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти, а ось на напрямках Володимирівка-Соледар та Покровське-Бахмут бойові дії тривають.

Також ЗСУ змусили окупантів відступити з несенням втрат і на Авдіївському напрямку, де ворог обстрілював район Авдіївки, намагаючись покращити тактичне становище.

На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію республіки білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

На Сіверському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії. Веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Відзначається робота ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

"Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу", - зазначили в Генштабі.

Крім того, для протидії технічним засобам розвідки супротивник розгортає засоби радіоелектронної боротьби.

На Південнобузькому напрямку ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Тополине, Князівка, Велика Костромка, Апостолове, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупареве, Лимани, Кобзарці, Широке, Квітневе та Білогірка. Задіяв авіацію для удару по району урочища Плотницьке.

Для уточнення положення української армії, корегування вогню та контролю за проведенням маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку.

Продовжує вживати заходів щодо забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро.