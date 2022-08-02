Уночі, 2 серпня, після 01:00 та близько 04:00 вкотре було обстріляно два райони Миколаєва. За попередньою інформацією відомо, що один із районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ Смерч, інший - ракетами типу С-300. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок цього пошкоджено гуртожиток одного з університетів. У момент влучення в приміщенні перебував охоронець. Попередньо, без жертв, пише "Кореспондент".

Також пошкоджено житлові будинки. Через влучення боєприпасів та їхніх уламків виникла пожежа продовольчої крамниці. Детальна інформація про наслідки обстрілу уточнюється, але попередньо відомо, що жертв немає.

Також у понеділок, 1 серпня, було обстріляно населені пункти Миколаївської області. Орієнтовно о 14:30 у селі Котляреве Шевченківської громади внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа житлових приміщень та господарських споруд. Постраждалих немає.

А внаслідок нічних обстрілів 2 серпня у селі Галицинове Галицинівської громади пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Увечері, 1 серпня, орієнтовно о 17:00 обстріляли і село Широке Широківської громади. Влучення були у городи місцевих мешканців та дороги села. Постраждалих немає.

Уночі, 2 серпня, близько 1:30 було обстріляно територію біля села Явкине Баштанської громади. Внаслідок обстрілів у селі пошкоджено лінію електропередач. Нині частина населеного пункту знеструмлена. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Під постійним вогнем залишаються села, що розташовані на лінії розмежування. Інформація про постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань уточнюється.