также в разделеОбщество
В Ужгороді планують відкрити аеропорт 17
Британська розвідка: Контрнаступ на Херсонщині набирає обертів 30
Україна вперше відзначає День української державності 51
В Україні вже 12 тисяч терміналів Starlink 35
Окупанти хочуть відновити аеродром в Мелітополі 17
USDT обменник - Как выбрать в 2022 513
Окупаційна влада з 1 липня не буде видавати гуманітарку всім городянам 156
Генштаб сообщил, где в Донецком регионе закрепляется оккупант 161
Виник новий скандал із мільйоними виплатами членам правління НЕК “Укренерго”, - політексперт 138
Верховная Рада запретила взыскивать с украинцев долги за коммуналку 201
Стали відомі нові факти роботи PariMatch в Росії та Білорусі 159
Росія намагається пришвидчити наступ на сході 139
Качественные тормозные колодки ЗАЗ Sens (Сенс) — гарантия безопасности передвижения 125
СМИ: PariMatch заявила о выходе с российского рынка, но продолжает там работать 135
10 працівникам митниці повідомили про підозру за сприяння компаніям, наближеним до Медведчука 82
Вчительку із Волновахи судитимуть за пропаганду війни проти України 102
Німеччина дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard 59
$6 млн, якими хотіли підкупити керівництво НАБУ і САП, перерахували на ЗСУ 84

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила десять найпоширеніших топонімів на честь російських діячів, які рекомендовано перейменувати насамперед.

Як повідомляє пресслужба відомства, значна кількість назв міських вулиць, площ та проспектів в українських містах пов'язана з росіянами, чиї життя та діяльність не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, а здебільшого вони не народилися тут.

У відомстві зазначили, що до десятки найчастіше використовуваних таких топонімів входять названі на честь космонавтів і льотчиків-випробувачів Юрія Гагаріна, Валерія Чкалова та Володимира Комарова, поетів та письменників Олександра Пушкіна, Максима Горького, Юрія Лермонтова та Володимира Маяковського, біолога та селекціонера, полководця Олександра Суворова, героя Радянського Союзу Олександра Матросова.

Експертна рада міністерства рекомендує під час перейменувань "розглядати можливість заміни зазначених назв" для мінімізації впливу радянсько-російських наративів на світогляд українців, встановлення історичної справедливості та відновлення української історико-національної топоніміки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого руского міра. Повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України й суспільно-політичного дискурсу того російського, що десятиліттями впроваджувалося як "велика російська культура", – пояснив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7