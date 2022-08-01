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У Кривому Розі Дніпропетровської області оголосили полювання на колаборантів та коригувальників атак армії РФ по місту, якщо дані підтверджують, інформатор може отримати до 50 тисяч гривень, повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у неділю.

Він розповів, що є ті, хто "підло працює на окупантів" та отримує "криваві гроші" в обмін на інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, пише "Кореспондент".

"Повідомляють розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і живуть поряд з нами. Хоча ні, це не люди. Це гірше за ворогів, це зрадники", - йдеться в Telegram Вілкула.

Голова ВДА Кривого Рогу наголосив, що спецслужби активно працюють з пошуку коригувальників та знаходять їх, проте для більшої ефективності він закликає всіх об'єднатися.

У місті створили спеціальну гарячу лінію (067-563-02-63) та електронну адресу ([email protected]), через які можна повідомляти про колаборантів. Інформацію також можна надати через месенджери: Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Вілкул просить повідомляти прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу та належності підрозділів ЗСУ, та про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових чи коригує вогонь по Кривому Розі. Далі алгоритм наступний:

  •     наскільки можна вказати номер телефону зрадника, адресу його проживання та інші відомості, які можуть допомогти встановити його особистість;
  •     надати докладний опис події чи фактів;
  •     за наявності додати фото та відео, які вказують, що людина допомагає ворогові;
  •     також у повідомленнях слід зазначити свої ПІБ, номер телефону, уточнення обставин та виплати винагороди.
ForUm

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