Депутати облради Закарпаття підтримали рішення про збільшення статутного капіталу Ужгородського аеродрому, злітно-посадкова смуга якого розташована за 100 м від кордону зі Словаччиною, до 26 млн грн для відновлення його роботи до закінчення війни, повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.
Особливістю Ужгородського аеропорту є його географічне розташування біля самого кордону зі Словаччиною. Отже, для функціонування злітно-посадкової смуги 10, здатної приймати пасажирські літаки, необхідно здійснювати посадку, використовуючи повітряний простір Словаччини.
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