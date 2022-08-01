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Депутати облради Закарпаття підтримали рішення про збільшення статутного капіталу Ужгородського аеродрому, злітно-посадкова смуга якого розташована за 100 м від кордону зі Словаччиною, до 26 млн грн для відновлення його роботи до закінчення війни, повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

"Статутний фонд збільшений, щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, збудувати необхідні будівлі і нарешті починати заробляти, а не рахувати збитки. Це важливий аеропорт для України. Колишній мінус – злітно-посадкова смуга, яка починається за кордоном, стала його плюсом", – зазначив Володимир Чубірко.

Особливістю Ужгородського аеропорту є його географічне розташування біля самого кордону зі Словаччиною. Отже, для функціонування злітно-посадкової смуги 10, здатної приймати пасажирські літаки, необхідно здійснювати посадку, використовуючи повітряний простір Словаччини.
ForUm

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