также в разделеПроисшествия
Окупанти переміщують підрозділи зі Словʼянського на Запорізький напрямок 9
У судноплавному каналі Дунай — Чорне море через вибух обмежено рух 14
Мешканців Запорізької області закликають евакуюватися 12
Одеську область атакували ракетами з Криму 13
За добу ЗСУ знищили 270 російських військових 15
В Миколаєві загинуло п'ятеро людей: окупанти обстріляли зупинку 26
Сєнкевич: Росія продовжує ракетний терор Миколаєва 15
Російська армія за добу втратила 160 військових, 4 танки та 11 артсистем 18
Росіяни зранку випустили по Київщині та Чернігівщині близко 20 ракет 12
У Миколаєві обстрілами пошкодили десять багатоповерхових будинків 17
На півдні ЗСУ знищили командний пункт ворога 34
ISW: Загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ 22
Вночі окупанти обстріляли Харків та Миколаїв 17
На Херсонщині відродили "Беркут" і залякують мешканців 26
Минулої доби ЗСУ знищили п'ять опорних пунктів ворога 15
РФ тримає в Чорному морі три носія крилатих ракет 38
Ворог здійснив масовану атаку на Дніпропетровщину 105
В Бахмуті обстріляли Центральний ринок 38

На сьогодні загроза застосування Російською Федерацією хімічної зброї в Україні залишається мінімальною.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, який вважає, що, судячи з перебігу подій, в Кремлі не вважають, що програють у війні.

"Я так розумію, що Путін думає, що все йде за планом, і програвати він поки не збирається. Тому поки загроза застосування хімічної зброї мінімальна. Крім того, є ціла серія сигналів, які посилає Захід Росії з приводу використання або спроб використання зброї масового знищення в цій війні. Тобто всі хочуть, щоб війна тривала тільки звичайною зброєю", - пояснив він.

Також він розповів, що від хімічної зброї дуже важко захиститися самостійно, пише "УНІАН".

Необхідно накритися плащем або водонепроникним матеріалом і надіти протигаз. Пізніше плащ потрібно скинути і постаратися піти в укриття, пройшовши через спеціальну дезактиваційну камеру.

"Щоб захиститися від хімічної зброї, потрібні спеціальні засоби, крім засобів індивідуального захисту. Протигази і фільтри врятують тільки від нервово-паралітичних хімічних або задушливої дії речовин. Якщо буде застосовано речовина шкірно-наривної дії, то тут потрібен загальновійськовий захисний комплект. Необхідні спеціальні засоби для дезактивації ось цих хімічних речовин, тому що деякі з них мають досить високу стійкість і можуть діяти протягом доби", - розповів Жданов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8