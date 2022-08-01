На сьогодні загроза застосування Російською Федерацією хімічної зброї в Україні залишається мінімальною.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, який вважає, що, судячи з перебігу подій, в Кремлі не вважають, що програють у війні.

"Я так розумію, що Путін думає, що все йде за планом, і програвати він поки не збирається. Тому поки загроза застосування хімічної зброї мінімальна. Крім того, є ціла серія сигналів, які посилає Захід Росії з приводу використання або спроб використання зброї масового знищення в цій війні. Тобто всі хочуть, щоб війна тривала тільки звичайною зброєю", - пояснив він.

Також він розповів, що від хімічної зброї дуже важко захиститися самостійно, пише "УНІАН".

Необхідно накритися плащем або водонепроникним матеріалом і надіти протигаз. Пізніше плащ потрібно скинути і постаратися піти в укриття, пройшовши через спеціальну дезактиваційну камеру.

"Щоб захиститися від хімічної зброї, потрібні спеціальні засоби, крім засобів індивідуального захисту. Протигази і фільтри врятують тільки від нервово-паралітичних хімічних або задушливої дії речовин. Якщо буде застосовано речовина шкірно-наривної дії, то тут потрібен загальновійськовий захисний комплект. Необхідні спеціальні засоби для дезактивації ось цих хімічних речовин, тому що деякі з них мають досить високу стійкість і можуть діяти протягом доби", - розповів Жданов.