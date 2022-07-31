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Президент України Володимир Зеленський закликав усіх захисників України "триматися" і заявив, що стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні.

"Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за непохитність, за захист міста та області. Також дякую Нікополю, Харкову, Кривому Рогу та всій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя та області, всім українцям Херсонщини, кожній та кожному, хто захищає підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість! Стратегічно Росія не має шансів перемогти в цій війні", - сказав він у традиційному відеозверненні.

"Потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися – на півдні, на сході та всюди. Зберігати нашу єдність – і не лише до перемоги, а й після неї, щоби якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо", – заявив президент, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що "зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни. Частину російських сил з їхніх позицій на сході перекидають на південь, Херсонщину та Запорізьку область. Але це їм не допоможе. Жоден із російських ударів не залишається без відповіді від наших військових та розвідників".
ForUm

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