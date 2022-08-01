Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) попереджає про тимчасове обмеження руху суден через гирло Бистре внаслідок підриву катера.
"Сьогодні, 31 липня, неподалік дунайського гирла Бистре отримав пробоїну лоцманський катер "Орлик" філії "Дельта-лоцман" ДП АМПУ... Прохід гирлом Бистрим для суден тимчасово обмежений", — повідомляється на сайті АМПУ.
Внаслідок підриву в кормовій частині катера утворилася пробоїна. Катер після інциденту винесло за межі морського каналу гирла Бистрого з боку Чорного моря.
За наявною інформацією, екіпаж катера не постраждав та був евакуйований малим катером Морської охорони Державної прикордонної служби, що приспів.
Екіпаж катера розповів, що "Орлик" підірвався не на морській міні, а на вибуховому пристрої невідомого типу.
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