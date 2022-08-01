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Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух закликав евакуюватися людей, які мешкають у зоні проведення бойових дій. 

Старух зазначив, що люди починають поступово повертатися до тих населених пунктів, звідки поспішно виїхали після початку бойових дій внаслідок вторгнення Росії.

"Є населені пункти, де 80% жителів виїхали. Є такі, з яких виїхали, а зараз уже дещо повертається. Відбуваються зміни у свідомості людей", — сказав голова ОВА.

За його словами, перші обстріли люди боялися, але зараз звикли, пишуть "Українські новини".

Попри це, влада області закликає людей виїжджати із зони проведення бойових дій.

"Ми прагнемо зберегти життя людей. На жаль, на окупованих територіях через дії російських окупантів трапляються випадки смерті мирного населення. Кількість загиблих невелика, але кожна смерть — це велика трагедія", — зазначив Старух.

Він вважає, що людям потрібно задуматися про збереження життя та здоров'я. Відбудувати зруйновані населені пункти без цього буде неможливо.
ForUm

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