Одеську область у неділю, 31 липня, противник обстріляв з території тимчасово окупованого Криму двома ракетами типу "Іскандер", повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина атакована двома ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму. Від розриву ракет у повітрі над територією Одеського району розлетілися так звані теплові пастки", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері з посиланням на ОК "Південь".

Крім того, акцентується, що кілька таких пасток викликали спалах сухої трави. Рятувальні служби оперативно реагують, усуваючи пожежі, пише "Інтерфакс-Україна".

У інформації зазначається, що теплові пастки схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом. Також наголошується, що вони є досить небезпечною річчю, оскільки мають високу температуру горіння та можуть спричинити масштабні опіки.

У ОК звернулися до мешканців із проханням, у разі виявлення підозрілих предметів, не намагатися їх підібрати та наблизитись до них.

"Убезпечте оточуючих, проінформуйте компетентні служби та відійдіть на безпечну відстань", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що територією однієї з громад Одеського району було завдано ракетного удару.