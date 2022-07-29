также в разделеЭкономика
НБУ закликає готуватись до важких економічних сценаріїв 59
Мінфін: Завдяки відстроченню оплати боргів Україна заощадить 5 мільярдів доларів 25
Нацбанк підвищив офиційний курс долара до 36,5 гривень 66
"Нафтогаз" може зірвати план уряду по закачуванню газу на зиму 27
Рада дозволила работодавцям не зберігати за мобілізованими середню зарплату 48
На Заході обговорюють ідею про картель покупців російської нафти 170
Перші вісім іноземних суден прибули до України за зерном 316
Украинцы стали покупать на 70% больше электромобилей 308
РФ перешкоджає Казахстану у експорті нафти до Європи 94
Рада ЄС збільшила суму допомоги Україні 97
Стало известно, сколько машин завезли украинцы за время нулевой растаможки 282
Германия поможет Украине экспортировать зерно 115
Шмигаль обіцяє: інформація про використання державою благодійних коштів буде публічною та прозорою 44
Німеччина заборонить імпорт російської нафти до кінця року 38
МВФ: ВВП України цьогоріч впаде на 35%, Росії – лише на 8,5% 49
Лише 16 компаній в Україні почали процедуру банкрутства з початку війни 27
Росія зруйнувала українську інфраструктуру на $85 мільярдів 30
Український ринок праці переживає найсильнішу кризу за 10 років 56

Верховна Рада прийняла урядовий законопрокт № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк, пише "Економічна правда".

За словами Железняка, законопроєкт прийняли після майже двох місяців дискусій - "за" проголосували 260 народних депутатів.

Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.

Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8