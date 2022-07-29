Верховна Рада прийняла урядовий законопрокт № 7427, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло для населення.
Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк, пише "Економічна правда".
За словами Железняка, законопроєкт прийняли після майже двох місяців дискусій - "за" проголосували 260 народних депутатів.
Документом передбачається, що мораторій на підвищення тарифів буде діяти протягом воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення.
Так, забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:
- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання):
- послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
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