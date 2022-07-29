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З початку повномасштабного вторгнення Росії до України військові знищили 40 500 окупантів. За останню добу ліквідовано ще 270 ворожих військових. У повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook йдеться про те, що найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано,

  • танків - 1749 (+7) од,

  • бойових броньованих машин - 3987 (+8) од,

  • артилерійських систем - 900 (+6) од,

  • РСЗВ - 258 (+0) од,

  • засоби ППО - 117 (+0) од,

  • літаків - 222 (+0) од,

  • гелікоптерів - 190 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),

  • крилаті ракети - 174 (+0),

  • кораблі /катери - 15 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од,

  • спеціальна техніка - 77 (+2).

 
ForUm

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