З початку повномасштабного вторгнення Росії до України військові знищили 40 500 окупантів. За останню добу ліквідовано ще 270 ворожих військових. У повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook йдеться про те, що найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.07 орієнтовно становили:
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особового складу - близько 40500 (+270) осіб ліквідовано,
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танків - 1749 (+7) од,
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бойових броньованих машин - 3987 (+8) од,
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артилерійських систем - 900 (+6) од,
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РСЗВ - 258 (+0) од,
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засоби ППО - 117 (+0) од,
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літаків - 222 (+0) од,
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гелікоптерів - 190 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня - 731 (+2),
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крилаті ракети - 174 (+0),
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кораблі /катери - 15 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн - 2870 (+16) од,
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спеціальна техніка - 77 (+2).
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