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Британська розвідка стверджує, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона" - йдеться в огляді.

Зазначається, що Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, на які Росія покладається для постачання територій, що знаходяться під її контролем.

Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна для використання, зазначають у британській розвідці.

"49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою" - стверджують в Міноборони Британії.

Як зазначається, Херсон, найбільш політично значущий населений пункт, окупований Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій.
ForUm

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