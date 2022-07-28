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Російська армія вдарила ракетами різного класу по Україні 28 липня з трьох напрямків.

Як повідомив речник командування Повітряних сил Юрій  Ігнат у коментарі "Українській правді", росіяни випустили "Калібри" з акваторії Чорного моря, "Іскандери" з району Зябровка Гомельської області Білорусі та ракети Х-22 з дальніх бамбардувальників Ту-22м3, які базуються на аеродромі Шайковка в Росії.

Всього ворог випустив близько 20 ракет.

На жаль, в силу важкості ураження подібних повітряних цілей, цього разу ППО не вдалося збити ці ракети.

Зранку 28 липня повітряна тривога лунала в багатьох регіонах України. Ворог ударив по півночі країни. За попередніми даними поліції, жертв чи постраждалих в результаті ракетного удару російської армії по Вишгородському району Київщини немає.
ForUm

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