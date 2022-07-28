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Сьогодні від ракетних ударів постраждали заклади освіти та житлові будинки у Миколаєві. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва, - повідомив він. - Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю".

За його словами, ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

На території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

"Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок", - йдеться в повідомлені.
ForUm

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