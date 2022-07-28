Сьогодні, 28 липня, в Україні вперше відзначають День української державності. Раніше в цей день відзначався День хрещення Русі-України.

24 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з нагоди 30-річчя Незалежності України оголосив про започаткування нового свята - Дня української державності, яке відзначатиметься щорічно 28 липня.

31 травня Верховна Рада встановила 28 липня святковим та вихідним днем ​​з нагоди Дня української державності. Проте цьогоріч цей день буде робочим, адже наразі в Україні діє воєнний стан.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні привітав українців із Днем української державності, зазначивши, що Україна не має наміру здаватися, незважаючи на нові ракетні терори РФ, і готова об'єднуватися задля збереження своєї державності.

"Важливо не лише відзначати появу дати державності, а й об'єднуватись задля її збереження", - сказав він у ранковому відеозверненні.

"Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди", - наголосив президент.