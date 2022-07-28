Російські окупанти, імовірно, можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні – на Сіверськ та на Бахмут на Донеччині.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

Ці операції були зосереджені на наступі з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня.

Росіяни виділили достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак та захоплення території на цих двох напрямках, але не змогли підтримувати такий самий темп наступу або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях в Україні. Таким чином, російський наступ, швидше за все, досягне кульмінації до того, як захопить якісь інші великі міські райони України, пишуть "Українські новини".

Основні ключові висновки аналітиків ISW: