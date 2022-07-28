Меланотан широко используется спортсменами для достижения красивого и ровного загара. Его прием не влияет на увеличение силы, выносливости, наращивания мускулатуры. Но он направлен на выработку меланина, отвечающего за цвет кожи. Но спортсмены заметили, что прием Меланотана значительно снижает аппетит, что тоже играет важную роль в спорте, так как это способствует снижению подкожного жира. Заказать Меланотан 2 можно на сайте СтероидШоп на выгодных условиях.

Разновидности формы выпуска Меланотана

Препарат Меланотан выпускается в виде раствора для инъекций и спрея. Каждый отдельный вариант имеет свои преимущества и недостатки. Но обе формы препарата:

ускоряют синтез меланина, благодаря чему кожа быстрее загорает;

снижают аппетит, что приводит к уменьшению жировых складок;

повышают сексуальное влечение.

К преимуществам использования Меланотана в виде спрея относится:

отсутствие неприятных ощущений (по сравнению с инъекциями);

минимальный риск проявления побочных эффектов, таких как пигменты и родинки на теле;

хороший результат, который проявляется на 5-7 день.

А вот к минусам такой формы выпуска препарата стоит добавить ее высокую стоимость, и не такой сильный эффект, если сравнивать его с инъекциями. Также у некоторых потребителей проявляется аллергическая реакция на спрей в виде чихания. И хранится разведенный раствор не более месяца.

Что касается инъекций Меланотана, то к их плюсам стоит отнести:

быстрый эффект, проявляющийся уже на 3 день после начала курса;

экономный расход. Одной упаковки хватает на весь курс;

длительный срок хранения препарата.

К минусам же стоит добавить: возможность проявления побочных реакций в виде тошноты, головокружения, болезненность процедуры (так как инъекции делаются под кожу в область живота или боков), появление пигментации на теле (проходит самостоятельно с окончанием курса).

Способы приема

Если речь идет об инъекциях, то их суточная доза составляет 500-1000 единиц. Но начинать лучше с минимальной дозы, чтобы снизить риск проявления побочных реакций. Длительность курса напрямую зависит от того, каких результатов надо добиться. Но обычно спортсменам хватает 2-3 недель приема препарата, чтобы получить красивый и ровный загар, на фоне которого будут выразительно смотреться накаченные мускулы. Спрей впрыскивается в нос 2-3 раза в день.

Начав курс приема Меланотана не стоит сразу же бежать загорать на пляж. Это может привести к проявлению пигментации на теле и образованию родинок. Начинать загорать стоит с 30 минут, каждый день увеличивая время принятия солнечных ванн.

Среди спортсменов распространены две схемы приема Меланотана:

без веснушек. Средняя дозировка препарата в сутки, в таком случае, составляет 100-200 мг. Первую неделю рекомендуется воздержаться от длительного пребывания под солнцем, чтобы не появилась пигментация кожи, и не появились многочисленные веснушки по телу. Вводится препарат каждый день или через день, и длительность курса обычно не превышает 10 дней;

с веснушками. По этой схеме уже в первые дни приема препарата допускается высокая дозировка, а затем она постоянно увеличивается. Но здесь главное почитать инструкцию или поинтересоваться у лечащего врача, какой максимальный суточный прием препарата. В противном случае, могут проявиться различные побочные явления при превышении дозировки.

На каком варианте остановить выбор (инъекциях или назальном спрее) каждый спортсмен решает сам. Девушки обычно выбирают форму препарата в виде спрея, так как большинство не любят уколов. А мужчины стремятся к быстрому результату, поэтому отдают предпочтение порошку для разведения инъекций. В любом случае, обе формы Меланотана сделают кожу равномерно загорелой и красивой.