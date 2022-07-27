США попередили Росію про швидку та жорстку відповідь у разі анексії окупованих територій України. Про це йдеться на сторінці посольства США в Україні.

"Нам відомий наступний крок Росії. Росія закладає основу для анексії окупованої нею української території, що є прямим порушенням суверенітету України. Якщо Росія продовжить реалізацію своїх планів анексії, ми відповімо швидко та суворо разом із нашими союзниками та партнерами", - йдеться у заяві, повідомляє "Кореспондент".