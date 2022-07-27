Верховна Рада дала згоду Президенту на призначення голови парламентського комітету з питань правової політики Андрія Костіна (фракція "Слуга народу") генеральним прокурором.

За постанову №7593 в цілому проголосували 299 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

З січня 2020 року він обіймав посаду голови правового комітету, пишуть "Укрновини".

На цю посаду його призначили замість Ірини Венедіктовою, яка на той час була призначена в.о. директора Державного бюро розслідувань.

В цей раз Костін знову замінив Венедіктову, тільки вже на посаді генпрокурора.

В 2019 році він пройшов до парламенту 108-м номером за списком "Слуги народу".

На момент обрання парламентарієм входив до ради адвокатів Одеської області та проживав в Одесі.