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Самой главной книгой, которая указывает путь и правила жизни для мусульман, является Коран. В исламской религии существует вторая по значимости книга – это Сунна. Мусульмане, независимо от степени веры, стараются в течение своей жизни придерживаться священных положений, изложенных в источниках исламского права.

Сунны: виды понятий, структура, категории

Среди ученых само определение «сунны» имеет несколько значений термина, которые определяются основной разницей в специализации. Узнать подробно, что такое Сунна можно вот здесь.

Специалисты выделяют следующие виды понятий сунны:

· суннат уль-каулия – высказывания Пророка Мухаммеда;

· суннат уль-фи’лия – деяния Посланника Аллаха, которые есть примером;

· суннат ут-такририя – одобрение действий Пророком.

В зависимости от трактуемых положений исламского права, Сунна классифицируется на три основные категории:

1. Сунна муаккада. Предусматривает постоянное выполнение действий пророка. Их соблюдение гарантирует верующему большое вознаграждение от Господа.

2. Сунна гайри муаккада. Освещает частое выполнение деяний Пророка, но не всегда. Их соблюдение дарит божью награду, а невыполнение не будет считаться грехом.

3. Сунна заваид. Эта категория основана на соблюдении простых ежедневных действий Пророка Мухаммада, которые выполняют обычные люди в жизни.

Структура хадис состоит из двух основных частей: инсайда и матны. В свою очередь исламская сунна подразделяется на пророческие, исторические и священные хадисы.

Основные сунны Пророка Мухаммада

Сунна относится к одному из руководств, которые во все времена используют мусульмане для своей продуктивной успешной жизни. Существует 12 основных положений, которые рекомендовано соблюдать в повседневной жизни:

1. Режим дня с обязательным условием раннего отхода ко сну и пробуждение.

2. Чистосердечное улыбчивость от души.

3. Постоянное использование мисвака.

4. Уход за волосами с применением масел.

5. Сбалансированный подход к еде, исключающий переедания.

6. Не вести бесполезный разговор, или говорить благое, или вообще молчать.

7. Систематически проводить хиджаму.

8. Уделять должное внимание больному человеку и часто его посещать.

9. Неспешный прием пищи и питья, сидя за столом.

10.  Сон проводить на правом боку, снижая уровень нагрузки на важные внутренние органы.

11.  При входе в дом говорить «бисмиллях» либо «салям алейкум».

12.  Чтение молитвы перед сном.

Многие люди, которые решаются принять Ислам, должны понимать, что такое Сунна. Ведь соблюдение правил исламской религии https://ru.wikipedia.org/wiki/ очень важны в жизни каждого мусульманина. Результатом такого отношения является дар Господа в одобрении многих действий верующего и прощения его незначительных поступков.

Сунна – это священное предание мусульман, которое является образцом руководства не только для мусульманской общины, но и для каждого мусульманина в отдельности. 



 
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