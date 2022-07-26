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Усі учасники угоди про експорт українського зерна повинні поважати договір і дотримуватись взятих на себе зобов'язань. Про це у понеділок, 25 липня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю TRT.
 
"Ми можемо бачити, наскільки чутливим є процес по нападу на Одеський порт у суботу, на жаль. Ми не хотіли цього, але це сталося. Ми очікуємо, що всі захищатимуть домовленості та діятимуть відповідно до своїх обов'язків", - сказав він, пише "Кореспондент".
 
Турецький лідер закликав робити усе можливе, щоб уникнути провалу зернової угоди.
 
"Провал у цьому буде проти всіх нас. Ми сповнені рішучості реалізувати угоду", - зазначив Ердоган.
 
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що експорт українського зерна морським шляхом може бути зупинено, якщо у Чорному морі відбуватиметься щось загрозливе.
ForUm

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