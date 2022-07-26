Усі учасники угоди про експорт українського зерна повинні поважати договір і дотримуватись взятих на себе зобов'язань. Про це у понеділок, 25 липня, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю TRT.

"Ми можемо бачити, наскільки чутливим є процес по нападу на Одеський порт у суботу, на жаль. Ми не хотіли цього, але це сталося. Ми очікуємо, що всі захищатимуть домовленості та діятимуть відповідно до своїх обов'язків", - сказав він, пише "Кореспондент".

Турецький лідер закликав робити усе можливе, щоб уникнути провалу зернової угоди.

"Провал у цьому буде проти всіх нас. Ми сповнені рішучості реалізувати угоду", - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що експорт українського зерна морським шляхом може бути зупинено, якщо у Чорному морі відбуватиметься щось загрозливе.