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Україна та український народ відсвяткують День Незалежності 24 серпня, попри війну, заявив глава держави Володимир Зеленський.

"Незважаючи на те, що в країні триває війна, ми точно відзначатимемо всі важливі дати для нашої держави. Так, через умови безпеки не завжди можемо голосно відзначати, оскільки всі кошти йдуть на фронт. Але ці дати обов'язково будуть у нашому календарі, в нашій пам'яті й для наших дітей. Це ми обов'язково маємо робити, тому що нам необхідно закінчувати російський наратив: хто від кого почав своє існування. День Державності, День хрещення Київської Русі. Це наша велика історія", – заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї під час його візиту до Києва, пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас президент не став розголошувати формату святкування.

"Точно не хочеться попереджати наших агресивних сусідів щодо того, що відбуватиметься. А відбуватиметься", - зазначив він.
ForUm

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