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В Україні вже є понад 12 тисяч терміналів Starlink. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, термінали допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.

"Війна — час викликів та нестандартних рішень, - написав Федорів. - Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км/год. Результати передаємо до SpaceX".
ForUm

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