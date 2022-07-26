В Україні вже є понад 12 тисяч терміналів Starlink. Про це повідомив в своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, термінали допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.

"Війна — час викликів та нестандартних рішень, - написав Федорів. - Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км/год. Результати передаємо до SpaceX".