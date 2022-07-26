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У районі П’ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян.

Якк повідомляє оперативне командування "Південь", ворог намагається підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напряму.

Ворожі сили кількістю до РТГр із залученням резервів знову спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися".

Протягом 25 липня противником нанесено три удари.  Опівдні з літаків з напрямку тимчасово окупованої території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївський області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. Без втрат.Годиною пізніше в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Також без втрат.
ForUm

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