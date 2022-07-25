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Російські окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передають Українськi Новини.

За даними розвідки, для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс".

"Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірний. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей. Окупантами планується використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі", - повідомили у ГУР.
ForUm

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