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Відстрочення платежів з обслуговування боргу по єврооблігаціям і варрантам у найближчі 2 роки дає змогу спрямувати заощаджені 5 млрд доларів на нагальні потреби: соціальний захист та грошове забезпечення військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні НБУ з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка, передають Українські Новини.

"Хочу подякувати країнам-членам G7 та членам Паризького клубу кредиторів, які погодились перенести виплати відсотків тіла основного боргу на 2 роки. Сподіваємось, що комерційні інвестори у наші цінні папери також підуть на ті умови, які ми їм запропонували. Адже у нас є 13 випусків цінних паперів, і по кожному із них ми запропонували інвесторам відстрочення строку виплати відсотків, і погашення тіла кредиту", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Також він наголосив, що Україна завжди була порядним позичальником."Ми повертали все в терміни та зменшували обсяг державного боргу. Навіть за 5 місяців війни, ми здійснювали обслуговування наших видатків і боргів. Тому ми чесні перед інвесторами і провели попередню роз’яснювальну роботу", - зазначив міністр.
ForUm

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