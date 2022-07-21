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Російська армія вранці обстріляла Центральний ринок Бахмута.

Як повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій, Бахмут зазнає щоденних руйнувань від ворожих обстрілів.

"Сьогодні з самого ранку зазнав обстрілу Центральний ринок міста, унаслідок чого відбулося загоряння кількох торговельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. Пожежу локалізовано і повністю ліквідовано.

Від ДСНС було залучено 27 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки.

 
ForUm

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