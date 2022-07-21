За оновленими даними, унаслідок обстрілу Харкова російськими окупаційними військами загинули два мирні жителі, 19 (зокрема, дитина) - поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на зараз унаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими "Ураганами" 19 поранених, серед них одна дитина. На жаль, чотири особи – у тяжкому стані. Дві людини загинули", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, на місцях влучання продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги.

"Російський ворог б'є виключно по вулицях міста, торговельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання в житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було", - повідомив Синєгубов.

Він укотре закликав жителів бути обережними і не залишати укриттів, пише "Інтерфакс-Україна".

"Жителів Харкова просимо бути вкрай обережними, ворог хаотично та жорстоко обстрілює місто. Перебувайте в укриттях!" – написав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу Харкова загинуло двоє мирних жителів, 17 поранені, один із поранених у вкрай важкому стані.