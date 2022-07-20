"Нафтогаз" просить у Кабміну гроші з держбюджету. Інакше компанія може зірвати план уряду щодо закачування газу на зиму.

Про це пише РБК-Україна.

Гроші на газ потрібні вже зараз. За рішенням уряду в підземних сховищах до 1 жовтня має бути 19 млрд кубометрів газу. На сьогоднішній день, враховуючи 1 млрд власного видобутку на місяць, запас в ПСГ виріс до 11,5 млрд – до жовтня такими темпами можна збільшити обсяг лише орієнтовно до 14 млрд кубометрів.

Щоб виконати завдання уряду і досягти позначки в 19 млрд "кубів", НАК потрібно імпортувати ще 5,6 млрд кубометрів. Враховуючи рівень цін газу в Європі, на це буде потрібно 250 млрд гривень. Саме такий розрахунок містяться в листі НАК на адресу Кабміну, з яким вдалося ознайомитися журналістам.

Частина грошей, виходячи з листа, у НАК є. Але коштів не вистачить навіть на імпорт 1 млрд кубометрів. Компанія також планує збільшити кредит від ЄБРР для закупівлі газу – зараз відкрита лінія на 300 млн євро. Співрозмовники видання з міжнародних фінансових організацій вважають, що швидко домовитися про збільшення кредиту буде складно. Адже раніше НАК заявив кредиторам про можливість призупинення зовнішніх платежів.