Збройні сили України закликали війська Білорусі не вступати у війну за російських окупантів. Білоруську армію просять не виконувати злочинні накази командування та зробити правильний вибір.
Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ.
Так, ЗСУ закликали білоруських військових не виконувати злочинні накази РФ, повідомляють "Українські новини".
"Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє та майбутнє ваших дітей залежить лише від вас самих", - йдеться у відеозверненні.
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