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Президент Володимир Зеленський заявив про кадрову ревізію Служби безпеки України та заплановане звільнення 28 посадовців служби. Про це Зеленський сказав у традиційному відеозверненні, передають Українськi Новини.

"І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи", - сказав Президент.

Він подякував всім тим, хто вірно та ефективно служить державі.
ForUm

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