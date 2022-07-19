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Дев'ять російських військових з "охорони" Запорізької АЕС потрапили у лікарню з пораненнями, також серед них є загиблі.

Мер Енергодару Дмитро Орлов у Telegram не назвав причин того, що сталося, але повідомив, що "на території тимчасово окупованої Запорізької АЕС відбулася подія, внаслідок якої рашистів трохи поменшало фізично".

"Оскільки зараз ходить багато домислів навколо цієї ситуації, оперувати будемо тільки відомими нам фактами станом на зараз  і чекати на оновлення інформації, - йдеться в повідомленні. - Отже, що відомо точно. В другій половині дня в міську лікарню терміново доставлені  9 військових країни-терориста з пораненнями різної ступені важкості. Деякі лікуються амбулаторно, деякі  госпіталізовані в стаціонар. Один з них у важкому стані - в реанімацію. Також є і загиблі, але назвати їх точну кількість наразі ми не можемо".

Орлов не хоче домислювати, "що ж стало причиною одночасного "прорідження" рядів окупантів на об’єкті, який вони начебто ретельно "охороняють".

"Про це, думаю, пізніше скажуть компетентні служби", - написав він. Мер також додав, що росіяни "перелякалися настільки, що в паніці бігали по території станції, на тривалий час заблокували на підприємці одразу дві зміни оперативного персоналу, які мали міняти одна одну. Врешті людей відпустили".
ForUm

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