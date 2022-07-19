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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію на полі бою.

"Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована, - повідомив він. - Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожим пунктам управління, складам зберігання боєприпасів та палива".

За словами Залужного, віно традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що напередодні засідання контактної групи з питань оборони України вони з Міллі синхронізували запити української сторони.
ForUm

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