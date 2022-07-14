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Протягом тижня підрозділи Збройних сил України (ЗСУ) відбили всі спроби наступу російських окупаційних військ. Ворогу не вдалося захопити жодного метра української землі.

Відповідну заяву зробив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, пишуть "Українські новини".

"ЗСУ відбили всі атаки ворога, не залишили жодного метра української землі. Однак, Росія продовжує тероризувати нашу державу ракетними ударами", — сказав Громов.

За його словами, за минулий тиждень близько 30% ракетних ударів війська окупантів завдали по об'єктах цивільної інфраструктури.Це, зазначає Громов, свідчить про те, що дії російських окупаційних військ мають цілеспрямований характер щодо геноциду українського народу.
ForUm

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