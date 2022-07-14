также в разделеПолитика
Протягом тижня російські окупанти не змогли захопити ні метра української землі 12
Российские оккупанты много пьют и жалуются на неэффективность атак 18
ЗМІ: Путін боїться популярності своїх генералів 24
Данилов обещает оккупантам деморализацию и демилитаризацию 45
За игнорирование сигналов воздушной тревоги в Украине предлагают сажать на 8 лет 18
МВС вже знайшла майже тисячу колаборантів 37
Рада ЄС ухвалила надання Україні першого мільярда євро 46
Бывшие нардепы уличены в угольном бизнесе с оккупантами 310
Зеленський наказав військовим деокупувати південь України 53
Байден попросит на Ближнем Востоке военную технику для Украины 80
Россия остановила прокачку газа по "Северному потоку" 53
Андрей Ярмоленко и Сборная Украины по футболу поддержали благотворительный аукцион Николая Тищенко 101
Лаврова образили на міністерській зустрічі G20: він їде достроково 106
Ни один гражданин России пока не подался на украинскую визу 59
"Нужны грузовики", – Виталий Ким попросил Николая Тищенко в Париже собрать деньги на технику для ВСУ 85
Угорщина пояснила, чому не дає зброю Україні 97
Зеленский обещает разобраться с решением Генштаба о запрете свободного передвижения военнообязанных 110
Арестович считает, что крупных успехов у российской армии больше не будет 135

Посольство США в Україні закликало громадян цієї країни не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути країну.

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через військові атаки з боку Росії, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно залишити країну, використовуючи доступні в приватному порядку варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Посольство також закликало "уникати масових зборів та організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включно з її західними регіонами".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12