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Внаслідок обстрілів у Вінниці сьогодні загинуло 23 особи (в тому числі 3 дитини) та 71 особу (з них 3 дитини) госпіталізовано. Всього за медичною допомогою звернулося 117 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
 
Станом на 22:30 підрозділи ДСНС призупинили рятувальну операцію.
За даними Нацполіції залишаються зниклими 29 осіб. Комунальні та аварійні служби міста (45 осіб та 12 од. техніки) продовжуються роботи по розчищенню вулиць, прибудинкових територій та відновлення електропостачання. Силами Нацполіції та НГУ (180 осіб та 45 од. техніки) організовано охорону.
Для чергування від ДСНС залучено 16 осіб та 3 од. техніки.
ForUm

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